Двое южноуральцев похитили 2 млн рублей у стариков в Челябинской области

Доказана причастность молодых людей к 11 преступлениям

В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух мошенников, которые обманывали стариков по схеме «родственник попал в ДТП». На скамью подсудимых отправятся жители Челябинска и Верхнего Уфалея 19 и 20 лет, сообщает пресс-центр ГУ МВД по региону.

Злоумышленники действовали по разработанному плану: один из них обзванивал стационарные телефоны, большинство которых установлены в квартирах пожилых людей, сообщал об аварии, произошедшей якобы по вине их родственника, и в ходе разговора убеждал возместить пострадавшему в аварии материальный ущерб, обещая «освобождение родственника от уголовной ответственности».

«Для придания достоверности преступники сообщали, что с деньгами можно передать вещи, например простыни или полотенца, завернув в них денежные средства. За ними к жертвам приезжал второй соучастник, который прятал лицо под медицинской маской», — рассказали в полиции.

От действий злоумышленников пострадало 11 жителей Челябинска и Златоуста, ущерб оценивается в сумму около 2 миллионов рублей.

Молодым людям вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Обвинительное заключение утверждено надзирающим прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Один из обвиняемых ждет суда за решеткой, второй — под домашним арестом.