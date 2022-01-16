Двое южноуральцев перевели мошенникам почти семь миллионов рублей

Жители Челябинска и Озерска хотели заработать на бирже

Жители Челябинской области перевели мошенникам почти семь миллионов рублей, желая заработать на бирже. Возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции устанавливают личности причастных к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

60-летний житель Челябинска увидел в интернете рекламу инвестиций в акции на трейдинговой и фондовой биржах. Мужчина перешел по ссылке, указал свои контактные данные и вскоре ему поступил звонок от якобы финансового консультанта. Он рассказал пострадавшему об условиях инвестирования, предложил установить на телефон необходимые приложения и внести первоначальный взнос.

«Мужчина осуществил два перевода по 500 тысяч рублей на различные крипто-кошельки для пополнения своего баланса. В дальнейшем злоумышленники под различными предлогами оплаты страховки, процентов, взносов за перевод и вывод денежных средств обманным путем вынудили челябинца перевести им еще около 5 миллионов рублей»,— рассказали в ведомстве.

На такую же уловку мошенников попалась 54-летняя жительница Озерска, которую мошенники уговорили заняться инвестированием. Женщина, которая имела опыт работы в биржевой торговле, зарегистрировалась на сайте инвестиционной компании и по совету менеджера на протяжении четырех месяцев совершала денежные переводы. А когда попыталась вывести деньги из оборота, телефон менеджера перестал отвечать на ее звонки. В результате женщина лишилась 800 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», разыскиваются причастные к совершению преступлений.