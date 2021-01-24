Двое южноуральцев отдали мошенникам более 1,2 миллиона рублей

Потерпевшим позвонили якобы сотрудники службы безопасности банков

Жители Златоуста и Челябинска лишились более 1,2 миллиона рублей, отреагировав на звонки якобы сотрудников банков. Обоих мужчин звонившие убедили взять кредит и перевести деньги на «безопасные счета». Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Житель Златоуста, 1956 года рождения, сообщил полицейским, что сначала ему пришло смс-сообщение о том, что ему одобрен кредит, затем поступил звонок от «сотрудника банка» с вопросом не оставляли ли он заявку. Мужчина ответил отрицательно, однако звонивший убедил мужчину взять кредит и перевести полученные деньги на указанные счета. Что житель Златоуста и сделал.

«Златоустовец оформил кредит, обналичил со своего счета через несколько банкоматов 876 тысяч рублей и перевел их на два счета, которые ему диктовали по телефону. Банкомат принимал только по 15 тысяч рублей, в результате потерпевший произвел 58 операций. Во время перевода один банкомат перестал работать, мужчина переехал в другой район города, где перевел остальную сумму. Только вернувшись домой, он изучил все произведенные операции и понял, что стал жертвой обмана»,— сообщили в ведомстве.

На ту же самую уловку попался и челябинец, 1985 года рождения, и перевел мошенникам около 400 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы сроком до шести лет.

Полицейские проводят необходимые мероприятия на установление личностей мошенников.