Двое юных мотоциклистов пострадали в ДТП с автомобилем под Челябинском

Один из подростков госпитализирован

Утром 11 мая в Копейске Челябинской области 12-летний водитель мотоцикла врезался в автомобиль. В результате подростка госпитализировали, его пассажиру оказали разовую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 11 часов на улице Орджоникидзе. 12-летний водитель мотоцикла «Атаки Флай» на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Форд», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате водителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмами. Его 12-летний пассажир отделался небольшими ушибами, ему назначено амбулаторное лечение.

Подростки катались на мотоцикле без шлемов и защитной экипировки.

«Госавтоинспекция обращается к родителям! Не разрешайте своим детям управлять транспортными средствами, исключите свободный доступ к ключам! За передачу управления транспортных средств лицу, не имеющему права управления, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей»,— предупредили в ведомстве.