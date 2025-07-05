Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

Автомобилист въехал в электроопору

Сегодня, 5 июля, на территории Каслинского округа автомобилист уснул за рулем, съехал с дороги и врезался в электроопору. В результате травмы получил сам водитель и четверо пассажиров, в числе которых трое детей, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Уточняется, что авария произошла в 7:20 на 118 километре трассы М-5 «Подъезд к Екатеринбургу». На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.

На момент публикации материала движение на указанном участке идет по одной полосе.

Обновлено в 12:08: по данным областной ГАИ, тяжелые травмы в ДТП получили 40-летняя женщина, 11-летний и трехлетний пассажиры автомобиля «Киа Спортейдж». Они госпитализированы.



45-летний водитель и годовалая девочка осмотрены медиками и отпущены домой.