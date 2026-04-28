Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на северо-западе Челябинска

Им оказана необходимая медицинская помощь

Вечером 27 апреля в Челябинске в результате столкновения автомобилей Lixiang и Mercedes пострадали пассажиры обеих машин, а также водитель китайского авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария, обстоятельства которой устанавливают инспекторы, произошла у дома № 85 по улице Профессора Благих. За рулем Mercedes находилась 38-летняя женщина, автомобилем Lixiang управляла 45-летняя жительница Челябинска.

В результате ДТП травмы получили водитель и 20-летний пассажир Lixiang. В немецкой иномарке пострадала 11-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье. Она была пристегнута ремнем безопасности. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.