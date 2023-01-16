На автодороге между селом Малояз Республики Башкортостан и поселком Кропачево в Челябинской области в ДТП с тентованной «Газелью» погибли три человека в легковом автомобиле Chery. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.
Столкновение случилось возле стоянки большегрузных автомобилей. Водитель «Газели» перевозил фрукты. От удара Chery и «Газель» отбросило в три машины.
«В результате аварии в Chery из пяти человек двое скончались на месте происшествия, ребенок от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель „Газели“, получивший серьезные травмы нижних, верхних конечностей и грудной клетки, оказался заблокирован в салоне опрокинувшегося грузовика, под задней частью припаркованной на обочине фуры», — рассказали в областной ПСС.
На место прибыли спасатели Усть-Катавского отряда, они деблокировали тела погибших и пострадавшего. По факту ДТП проводится расследование.
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