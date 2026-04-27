Двое взрослых и двое детей пострадали на пожаре в СНТ Челябинска

Огонь объял садовый дом, когда все спали

Сегодня, 27 апреля, рано утром в СНТ «Тракторосад-4» в Челябинске загорелись садовый дом и баня. Все находившиеся в постройке семь человек эвакуировались до прибытия спасателей, однако четверо, включая детей, успели надышаться угарным газом и получить ожоги, им потребовалась помощь медиков. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Огонь объял постройки на одном из участков в 4 часа утра. Один из взрослых вовремя проснулся, разбудил всех и выгнал на улицу. Он же вызвал пожарных.

«С отравлением продуктами горения и ожогами госпитализированы 26‑летняя женщина и 14‑летний мальчик. Еще один взрослый и 4‑летний мальчик направлены на амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно, оно произошло из-за недостаточного расстояния между стенкой дымохода и сгораемыми конструкциями бани.