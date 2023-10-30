Двое врачей из Челябинской области перечислили мошенникам более 1,8 млн рублей

Деньги женщины взяли в кредит

В Челябинской области сразу двое врачей стали жертвами мошенников и лишились 1,8 миллиона рублей, взятых в кредит. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, 24-летняя стоматолог из Челябинска рассказала правоохранителям, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Он рекомендовал «перекрыть» заявку и самостоятельно оформить займ на 900 тысяч рублей, причем как можно скорее. Девушка вошла в приложение банка, подала заявку и полученные вскоре средства перевела на продиктованный ей счет. Вскоре она поняла, что ее обманули.

По этой же схеме мошенники обманули 32-летнюю терапевта из Магнитогорска. Женщина на протяжении двух дней брала кредиты и переводила их на счета виртуальных карт, доступ к которым, как оказалось, для нее был закрыт. В результате она лишилась 926 тысяч рублей.

По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Правоохранители разыскивают злоумышленников.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!