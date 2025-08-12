Двое уральцев отправились в Краснодар в вагоне с углем

Екатеринбуржцы успели добраться до Златоуста

Жители Екатеринбурга отправились на курорт в товарном вагоне, груженном углем, но добрались только до Челябинской области, где их путешествие прервали бдительные железнодорожники и транспортные полицейские, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВДТ.

«Ночью 12 августа в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило сообщение от дежурной по станции Флюсовая ЮУЖД о том, что машинист грузового поезда увидел на 14-м вагоне с головы состава двух посторонних мужчин», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место транспортные полицейские установили двоих жителей Екатеринбурга 25 и 28 лет, которые планировали в грузовом полувагоне добраться до Краснодара. С собой у них были рюкзаки с вещами.

Нарушителей сняли с товарняка и оштрафовали за нарушение правил поведения на ж/д транспорте на 2 тысячи рублей каждого.

Транспортная полиция предупреждает об опасности проезда в не приспособленных для этого местах: на подножках, крышах вагонов, в полувагонах грузовых поездов или проезда, зацепившись за выступающие конструктивные части поезда.