Двое российских десантников погибли во время высадки в Белоруссии

Военнослужащие принимали участие в учениях

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Двое российских десантников погибли во время высадки в Белоруссии. Об этом 12 ноября сообщили в федеральном издании «РБК» со ссылкой на Минобороны России.

Военнослужащие-контрактники, имевшие высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки, принимали участие в учениях, развернутых на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Там организовали лагерь мигранты, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Парашюты десантников запутались из-за внезапного сильного порыва ветра у земли. Один из военнослужащих пытался спасти себя и сослуживца с помощью запасного парашюта, но ввиду недостаточной высоты запасная парашютная система не успела сработать.

Отмечается, что оба военнослужащих в результате падения получили травмы. Их доставили в местное медучреждение, где оказали необходимую помощь, однако спасти десантников не удалось.