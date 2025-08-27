Двое пострадали в аварии с такси в Челябинске

ДТП произошло на улице Дзержинского вечером

Около восьми часов вечера в Ленинском районе Челябинска столкнулись два автомобиля, один из которых — такси. В аварии пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция города.

«Авария произошла у дома № 105 на улице Дзержинского в 19:37 часов. По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Хавал“, под управлением мужчины 1993 года рождения, и автомобилем „Рено-Сандеро“, под управлением мужчины 1961 года рождения, с последующим опрокидыванием автомобиля „Рено-Сандеро“», — говорят в ведомстве.

При столкновении пострадали 19-летний пассажир автомобиля «Хавал» и 64-летняя пассажирка «Рено-Сандеро».

Обстоятельства выясняются.

Между тем в Челябинске водитель грузовика выплатил 6 млн рублей за погибших в аварии.