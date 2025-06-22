Двое погибли при столкновении грузовиков на трассе М‑5 в Челябинской области

МЧС пытается потушить горящие машины

В Катав-Ивановском районе на трассе М-5 столкнулись три грузовых автомобиля. После разлива топлива две машины горят, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Поступило сообщение о столкновении трех грузовых автомобилей на 1652‑м километре автомобильной дороги М‑5 „Урал“. По предварительной информации, погибли два человека. Произошло возгорание двух автомобилей и разлив топлива», — рассказывают в пресс-службе.

На месте работают подразделения МЧС.

Организована работа по ликвидации возгорания и последствий происшествия.

Добавлено: по уточненной информации МЧС, в ДТП с грузовиками на трассе погиб один человек. Второй пострадавший с травмами доставлен в больницу.