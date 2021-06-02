В Копейске подростки пытались украсть 146 железнодорожных костылей

Мешок с похищенными деталями они несли вдоль путей на станции Камышная

Двоих подростков поймали транспортные полицейские, когда дети несли большой мешок с костылями вдоль железнодорожных путей на станции Камышная в Копейске. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что подростки — родные братья и живут недалеко от станции. Во время прогулки дети решили набрать металлолом, чтобы сдать его в пункт приема, а деньги потратить.

Всего братья собрали и пытались вынести со станции 146 железнодорожных костылей. Вес похищенного составил около 30 килограммов.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели беседу с детьми и родителями. Взрослые привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

