Двое подростков напились и угнали авто у бабушки одноклассника в Магнитогорске

Парням вынесен приговор за угон

В Магнитогорске вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух молодых людей, которые в марте текущего года напились вместе с одноклассником и угнали машину его бабушки, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

«В суде установлено, что в ночь на 22 марта 2023 года 17-летние парни были в гостях у одноклассника, они выпивали, а когда товарищ уснул, решили покататься на автомобиле его бабушки, которая как раз в это время была в командировке в другом городе. Мальчики рулили по очереди, ехали с превышением скорости и проигнорировали требование патрульных об остановке. В результате угона „Форд“ получил технические повреждения, был эвакуирован на штрафстоянку», — рассказали в ведомстве.

Парни признаны виновными в угоне. Кроме того, в суде потерпевшая заявила исковые требования о взыскании затрат на эвакуатор и штрафную стоянку в размере 60 тысяч рублей. Подсудимые полностью загладили потерпевшей материальный ущерб, что учтено судом при назначении наказания: обоим назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с установленными уголовным законом ограничениями.