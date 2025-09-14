Двое подростков на питбайке врезались в железобетонный столб в Челябинске

Парень и его пассажирка получили травмы, питбайк увезли на штрафстоянку

В Металлургическом районе Челябинска устанавливаются обстоятельства ДТП с питбайком, в котором пострадали двое, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 18-летний байкер, управляя питбайком SYCMCC, не справился с управлением и врезался в железобетонный столб, повредив его. Он получил травмы, также ранена его 16-летняя пассажирка.

«В отношении водителя составлен административный материал по статье о вождении без прав. Парень отстранен от управления транспортным средством, питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что питбайк — это спортинвентарь и не является транспортным средством. Ездить на нем разрешено только на специализированных закрытых трассах и спортивных площадках. Передвигаться по дорогам общего пользования, а также по обочинам и тротуарам запрещено. При этом даже доехать на таком «мини-мотоцикле» до спецплощадки нельзя — его необходимо довезти до места назначения на транспорте.