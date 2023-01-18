Двое пенсионеров погибли на пожаре в Челябинской области

Пять человек успели эвакуироваться из горящего здания

Минувшей ночью в поселке Новопокровка в Варненском районе произошел пожар в доме на двух хозяев. В результате погибли два человека. На месте ЧП работали 24 спасателя, сообщили утром 18 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место первые подразделения пожарных обнаружили горение половины дома. Жильцы второй половины — двое взрослых и трое детей — успели эвакуироваться. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела двух пенсионеров — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

«Пожар ликвидирован. Для установления причин к месту направлена испытательная пожарная лаборатория. На ликвидацию пожара привлекалось 7 единиц техники и 24 человека, от МЧС — 3 единицы техники и 11 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили южноуральцам о том, что оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и топящиеся печи запрещено. Также необходимо установить в доме автономный пожарный извещатель, который позволит обнаружить пожар на ранней стадии.