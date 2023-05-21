Двое пенсионеров погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

Они отравились продуктами горения

Сегодня, 21 мая, днем в Снежинске Челябинской области в частном доме произошел пожар. Спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух погибших пенсионеров, сообщили в пресс-службе ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России».

ЧП произошло в садоводческом товариществе № 10 в двухэтажном садовом доме. Прибыв на место, спасатели обнаружили дым из-под кровли дома. Оказалось, возгорание началось в жилой комнате, расположенной на первом этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«В результате этого происшествия есть погибшие — это супруги 85 и 77 лет. Специалистами службы „03“ установлено, что смерть пожилых людей наступила в результате отравления продуктами горения»,— уточнили в ведомстве.

На месте работали 12 человек личного состава и 5 единиц техники. Ликвидировать возгорание им удалось за 15 минут. Причины возникновения пожара выясняют сотрудники отделения дознания.