Двое пенсионеров из Озерска отдали мошенникам более 800 тысяч рублей

Пожилые люди поверили, что их родственники попали в ДТП

В полицию Озерска обратились более 20 человек с заявлениями о мошенничестве. Злоумышленники пытались выманить у горожан деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Большинство горожан вовремя распознали мошенников и не отдали им деньги. Однако есть и пострадавшие в результате их деятельности, сообщили 25 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На обман попались 88-летняя женщина и 85-летний мужчина. После звонков мошенников они не перезвонили своим родственникам и не уточнили, все ли у них хорошо, а согласились передать деньги якобы курьеру. В результате пенсионеры лишились 500 и 365 тысяч рублей.

«По обстоятельствам совершенных мошенничеств в органах внутренних дел Озерска возбуждены уголовные дела. Полицейские просят южноуральцев провести беседы с пожилыми родственниками и предупредить их о существующих схемах дистанционного обмана. Не следует доверять незнакомцам, рассказывающим о попавших в ДТП родственниках, и уж тем более необходимо прервать телефонное общение, если речь заходит о передаче денег»,— напомнили в ведомстве.

О мошенничествах можно сообщить на бесплатную горячую линию *1593. Специалисты подскажут, как действовать в подозрительной ситуации.