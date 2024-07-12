Двое пассажиров легковушки пострадали в ДТП в Ашинском районе

Водитель выехала на встречную полосу

Сегодня, 12 июля, на 1576-м километре трассы М-5 «Урал» 34‑летняя женщина за рулем Chery врезалась в грузовик. Пострадали два пассажира легковушки, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. Женщина выехала на полосу встречного движения на запрещенном участке.

«В аварии пострадали два пассажира — 38-летний мужчина и 71-летняя женщина. В машине все были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

За рулем грузовика находился 60-летний мужчина.

Как ранее сообщал наш сайт, пассажирка Kia погибла в ДТП с переворотом.