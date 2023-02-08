Двое парней с битой напали на подростка в Челябинске

Разбойники похитили у потерпевшего украшения и сотовый телефон

В Челябинске двое парней напали на 17-летнего подростка и, угрожая ему битой, похитили сотовый телефон, серебряные кольцо и цепочку. Ущерб молодой человек оценил в 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления, сообщили 8 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказал правоохранителям юноша, нападение произошло на Свердловском проспекте около одного из домов. Полицейские подключили к раскрытию преступления оперативников городского управления МВД, и вскоре подозреваемые были задержаны.

Ими оказались неработающие 24-летний и 23-летний местные жители, один из которых ранее судим. По месту проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли похищенную цепочку и деревянную бейсбольную биту. Остальное злоумышленники успели сбыть, а деньги потратить.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Молодые люди водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.