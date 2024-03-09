Двое парней ограбили кофейню в ночное время в Сосновском районе

Злоумышленники украли не только деньги, но и еду

В полицию обратился представитель кофейни, расположенной в поселке Полетаево Сосновского района. Он сообщил, что пришел на работу рано утром и обнаружил взломанную дверь и пропажу имущества, а также угощений. Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявитель рассказал, что из кассы пропали деньги, а со стола — сотовый телефон, пицца и пирожные. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 17-летний и 18-летний парни, один из которых ранее был судим. Похищенный телефон полицейские изъяли, а также вернули представителю кофейни часть товара.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о краже (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.