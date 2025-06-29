Двое мужчин утонули на озере Увильды в Челябинской области

Они выпали из перевернувшейся лодки

Накануне, 28 июня, в Аргаяшском районе прогулка на лодке двух мужчин и подростка закончилась гибелью взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

65-летний, 49-летний и 14-летний южноуральцы вышли на озеро Увильды на лодке без спасательных жилетов. В какой-то момент подросток встал на край плавсредства, оно перевернулось.

Очевидцы помогли подростку выбраться из воды, он не пострадал. Взрослых спасти не удалось: некоторое время спустя их тела обнаружили на поверхности воды в 20 метрах от берега. Реанимационные действия результатов не дали.

Спасатели напоминают южноуральцам обязательно надевать спасжилет, отправляясь на водную прогулку, а также учитывать погодные условия и соблюдать все правила безопасности.