Двое мужчин угнали машину в Челябинске и уехали на ней в Курган

Подозреваемых задержали. Известно, что ранее они пытались угнать и другое авто

В Курганской области обнаружили угнанный в Челябинске автомобиль ВАЗ-2104. Задержаны 21-летние подозреваемые в преступлении, сообщили в городской полиции.

Оказалось, что молодые люди взломали дверь машины, припаркованной в одном из дворов по улице Дзержинского. После этого они завели авто, соединив провода напрямую, и уехали в деревню Курганской области.

«В ходе дальнейшей работы полицейскими установлено, что подозреваемые похитили из авто электроинструменты стоимостью около 5 тысяч и продали их, распорядившись полученными деньгами по своему смотрению. Кроме того, незадолго до угона они пытались аналогичным способом завладеть автомобилем ВАЗ-2105, припаркованном в том же дворе, но завести его не смогли», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемых в ОП «Ленинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).