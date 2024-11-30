Двое мужчин пострадали при пожаре в квартире в Челябинске

Пламя вспыхнуло из-за непотушенной сигареты

Сегодня, 30 ноября, в Челябинске на улице Набережной произошел пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажки. Спасатели эвакуировали жильцов дома и ликвидировали возгорание на площади 15 «квадратов». Без пострадавших не обошлось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

До прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 15 человек. Еще троих пожарные эвакуировали при помощи спаскомплектов и автолестницы.

«В результате ЧП пострадали двое мужчин, они госпитализированы. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства устанавливаются.