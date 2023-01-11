Двое мужчин погибли в ночном пожаре в частном доме в Челябинской области

На месте ЧП работали 23 спасателя

Минувшей ночью в Аше Челябинской области загорелся частный жилой дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела двух мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в доме на улице Аксаковской спасателям поступило в 00:49 11 января. Сотрудникам МЧС потребовалось около получаса, чтобы потушить пламя. В ходе разборки и проливки конструкций они обнаружили тела двух мужчин, их личности устанавливаются.

Всего на месте ЧП работало 23 человека и 7 единиц техники. Причины возникновения пожара выясняются.