Двое мужчин погибли в ДТП с возгоранием авто в Челябинской области

Водитель не справился с управлением

Минувшей ночью на трассе в Чебаркульском районе в результате ДТП автомобиль опрокинулся и загорелся, два человека погибли, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 октября в 23:15 на 28 километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением на изгибе дороги и съехал в левый кювет. В результате машина опрокинулась и загорелась.

«В результате ДТП водитель и пассажир — мужчины возрасте около 40-50 лет — от полученных травм скончались на месте происшествия»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Ранее на дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись два легковых авто, после ДТП одна из машин загорелась. В результате аварии трое человек погибли, еще трое госпитализированы.