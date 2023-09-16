Двое мужчин погибли в ДТП с переворотом автомобиля в Челябинской области

Водитель управлял машиной в нетрезвом состоянии

Ночью 16 сентября на территории Миасса водитель «ВАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате он и его пассажир погибли, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла в 03:20 на автодороге Черновское — Устиново. 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-2113», на изгибе дороги съехал с проезжей части. В результате машина опрокинулась.

Водитель и его неустановленный пассажир получили смертельные травмы.

Напомним, вечером 15 сентября на территории Аргаяшского района водитель автомобиля «Датсун» врезался в трактор. В результате мужчина погиб, 12-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.