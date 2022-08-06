Двое мужчин погибли в ДТП с переворотом автомобиля в Челябинской области

Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения

Сегодня днем, 6 августа, в селе Первуха Катав-Ивановского района женщина, находясь за рулем автомобиля «Рено Сценик» в состоянии алкогольного опьянения, съехала в кювет. В результате погибли два пассажира авто. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла около 12:30. 38-летняя женщина, которая получила водительские права в июне этого года, не справилась с управлением и съехала в правый кювет. Машина перевернулась. В результате смертельные травмы получили пассажиры «Рено» — 36-летний и 33-летний мужчины.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля „Рено“ ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.