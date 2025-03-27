Двое мужчин и женщина госпитализированы после хлопка газа в Красногорском

В МЧС продолжают разбор завалов, на месте работают психологи

Три человека ранены в результате ЧП с газом в поселке Красногорском под Еманжелинском. В главке МЧС рассказали о состоянии пострадавших.

Так, 75-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, с переломами ноги и руки и черепно-мозговой травмой; 45-летний мужчина получил ожоги, госпитализирован в Ожоговый центр ГБ № 6 Челябинска, его состояние оценивается как тяжелое; еще одного 76-летнего пострадавшего увезли в больницу для осмотра.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что при возгорании газовоздушной смеси в доме № 17 по улице Лермонтова погибла 82-летняя женщина.

Добавим, 33 человека (в том числе восемь детей) из пострадавшего дома эвакуировались самостоятельно. Для них в местном ДК приготовили пункт временного размещения, в котором в могут разместиться до 30 человек.

На место ЧП работают спасатели, полиция, газовая служба, медики, организована работа психологов; в Красногорский также выехал губернатор Алексей Текслер, а также представители прокуратуры. Для установления причины происшествия на месте работают следственные органы.

UPD на 18.32. Еще одного пострадавшего — мужчину 1963 года рождения (шоковое состояние) госпитализировали для осмотра.