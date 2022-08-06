Двое молодых людей ограбили салон сотовой связи на 250 тысяч рублей в Челябинске

Им грозит до семи лет тюрьмы

В Ленинском районе Челябинска двое молодых людей зашли в магазин сотовой связи, разбили витрины, украли сотовые телефоны и смарт-часы и скрылись с места происшествия. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в вечернее время в одном из салонов, расположенных на улице Дзержинского. Представитель магазина сообщил полицейским, что двое молодых людей разбили витрину локтями и забрали семь сотовых телефонов и смарт-часов.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 19-летний ранее судимые местные жители. Похищенное они успели продать, а вырученные деньги потратить.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“). Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент полицейские выясняют, причастны ли задержанные к другим преступлениям.