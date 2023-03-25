Двое молодых людей избили и обокрали мужчину в Челябинске

Подозреваемые задержаны

В Челябинске полицейские задержали двух молодых людей, которые избили и ограбили мужчину. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что рано утром на Кировке к нему подошли двое неизвестных, избили его и отобрали имущество. Правоохранители опросили потерпевшего, а также выехали на место совершения преступления, и в тот же день задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 24-летний жители Челябинска. Выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Мужчины помещены в изолятор временного содержания.