Двое челябинцев наловили рыбы в Шершнёвском водохранилище на 460 тысяч рублей

Молодые люди выловили неводом более 900 штук.

Двое молодых челябинцев решили порыбачить в Шершнёвском водохранилище. При этом они захотели сэкономить своё время и увеличить улов, поэтому воспользовались закидным неводом, который запрещён при любительской рыбалке.

Всего в ночь с 22 по 23 мая они смогли выловить 810 особей плотвы и 110 окуней. Молодые рыбаки были обнаружены сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области в ходе проведения рейдового мероприятия. В результате своей деятельности преступники причинили ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере 460 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении незаконных действий любителей рыбы было передано в прокуратуру Советского района города Челябинска, которое утвердило обвинительное заключение.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб")», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.