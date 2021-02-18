Двое миасцев пойдут под суд за сбыт наркотиков

Обвиняемые реализовали вещества посредством закладок

Прокуратура области направила в суд обвинительное заключение в отношении двоих миасцев, сбывавших наркотические средства в крупном и особо крупном размерах. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что 31-летний и 22-летний мужчины посредством закладок сбывали на территории Миасса карфентанил и метадон в крупных и особо крупных размерах. Силовики изъяли из незаконного оборота 175 граммов веществ.

Уголовное дело, предусмотренное пунктом «г» части 4, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), направлено в Челябинский облсуд для рассмотрения по существу.