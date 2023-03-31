Двое магнитогорцев получили срок за организацию фиктивных браков с иностранцами

Часть денег от таких «сделок» оседала в карманах преступников

В Магнитогорске к условным срокам лишения свободы приговорили двух местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона, где подчеркнули, что приговор в отношении магнитогорцев уже вступил в законную силу. Речь идет о фиктивных браках и «резиновых» квартирах, на чем и зарабатывали фигуранты дела.

В суде было доказано, что жители Магнитогорска находили собственников жилья, которые соглашались за деньги регистрировать у себя иностранцев. Такая регистрация была основанием для продления срока их пребывания в нашей стране и оформления разрешений на временное пребывание в упрощенном порядке. Что касается браков, то схема тоже была обоюдовыгодной.

«Часть денег от сделки виновные передавали россиянам, фиктивно вступавшим в брак, а часть — оставляли себе за оказание услуг. Суд приговорил организаторов канала к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждого», — сообщили в ведомстве.

В минувшем феврале Ленинский районный суд в том же Магнитогорске приговорил к аналогичным срокам двух российских граждан за организацию канала незаконной миграции, но в их случае им назначили дополнительное наказание — штраф до 100 тысяч рублей каждому. Оба этих уголовных дела расследовали сотрудники областного УФСБ.

Кроме того, в середине марта полицейские накрыли целую группу из 11 человек, которые, по версии силовиков, помогали иностранцам оформлять миграционные документы. За деньги они готовили подложные трудовые договоры. Пока что фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде, но в перспективе им грозит до семи лет лишения свободы.