Двое магнитогорцев отравились в погребе во время покрасочных работ

Охранник кооператива случайно увидел открытый гараж и вызвал спасателей

В Магнитогорске двух мужчин спасли после сильнейшего отравления вредными парами от краски и бензина. Мужчины решили покрасить погреб в гараже, но работали без респираторов и средств защиты. Оба потеряли сознание. Случайно открытый гараж заметил охранник кооператива и вызвал спасателей. Пострадавших подняли с трехметровой глубины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в минувшие выходные в магнитогорском гаражном кооперативе «Краностроитель». Мужчины не стали проверять, как работает вентиляция в погребе под гаражом на трехметровой глубине, и без респираторов стали разводить краску бензином. Но докрасить погреб они не смогли. Концентрация опасных паров достигла такого пика, что оба мужчины потеряли сознание. К счастью, охранник кооператива проходил мимо, увидел открытый гараж и заметил мужчин в погребе. Он и вызвал спасателей.

«Сотрудники пожарной охраны и Магнитогорского отряда областной ПСС при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали тела пострадавших из погреба и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Спасатели предупредили, что проведение подобных работ может быть опасно для жизни. Напомним, в Кунашакском районе четвертые сутки ищут рыбака из Екатеринбурга. Его лодку заметили в перевернутом виде на озере Куяш.