Двое магнитогорцев отравились парами краски в выгребной яме

Спасатели достали мужчин в бессознательном состоянии

В Магнитогорске спасатели достали двоих мужчин без сознания из пятиметровой выгребной ямы в частном доме, сообщает пресс-центр ПСС Челябинской области.

Сообщается, что несчастный случай произошел вечером 3 сентября. Хозяин дома решил покрасить выгребную яму и от воздействия паров потерял сознание. Супруга позвала на помощь соседа, тот спустился к пострадавшему, но также упал в обморок.

Мужчин успели спасти бойцы Магнитогорского поисково-спасательного отряда: при помощи альпинистского снаряжения они спустились в колодец, надели на пострадавших дыхательные аппараты и, когда мужчины пришли в себя, эвакуировали их на поверхность и передали врачам.

Спасатели напоминают: работа в замкнутых пространствах без вентиляции может привести к серьезным последствиям, таким как отравление токсичными парами и потеря сознания. Поэтому крайне важно использовать средства защиты. Работать лучше в паре и всегда сообщать о своих спусках близким или соседям.