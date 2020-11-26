Два человека погибли в доме при пожаре в Чебаркуле

Причиной возгорания стало нарушение при эксплуатации электрооборудования.

В ночь на 26 ноября по улице Мичурина в Чебаркуле вспыхнул частный деревянный жилой дом размером 10 на 20 метров. После поступления вызова через систему «112» к месту возгорания незамедлительно было направлено пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Так как пожар из-за времени суток обнаружили поздно, к приезду спасателей горела уже половина дома. Также легко сгораемые конструкции дома позволили огню быстро набрать силу: он охватил крышу, а также распространился по всем жилым комнатам. Существовала угроза обрушения здания, пожарные службы работали по рангу 1 БИС.

Когда спасатели во время тушения зашли в горящий дом, внутри него были обнаружены два человека без признаков жизни — мужчина и женщина.

«На месте работали сотрудники отделения дознания. По обнаруженным признакам наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования: в доме обнаружено самодельное обогревательное устройство. По словам соседей, погорельцы несколько дней не топили печь», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего же в результате происшествия, помимо двух унесённых жизней, огнём были уничтожены кровля, перекрытие, стены, вещи и мебель. Эта трагедия случилась из-за нарушения элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому сотрудники МЧС неустанно напоминают: эксплуатируемое электрооборудование должно быть в исправном состоянии. Также недопустимо использовать самодельные и неисправные электроприборы.