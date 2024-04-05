Двое гостей Челябинской области получили сроки за производство и продажу мефедрона

Из незаконного оборота изъято почти 1,4 кг синтетического наркотика

В Челябинской области перекрыт канал производства и незаконного сбыта наркотических средств. Задержанные контрразведчиками гости региона — жители Свердловской области и Краснодарского края — получили крупные сроки, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сообщается, что в марте 2023 года один из виновных в арендованном гаражном боксе оборудовал лабораторию, где произвел 1,4 кг мефедрона на продажу. Часть произведенного наркотического средства массой более 750 граммов он поместил в тайник на участке автодороги в Сосновском районе и был задержан с поличным. Его соучастник должен был изъять наркотик из тайника, разделить на более мелкие партии и сделать несколько «закладок», но также был задержан.

«В ходе проведенных неотложных следственных действий дополнительно было установлено место расположения еще двух тайников, откуда извлечено более 400 граммов мефедрона», — рассказали в ведомстве.

Челябинский облсуд приговорил организатора нарколаборатории к 16, его подельника ‒ к 12 годам колонии строгого режима. Оба должны будут заплатить штрафы — по 150 тысяч рублей каждый.