Двое школьников, девяти и десяти лет, убежали из детского лагеря под Миассом, сообщает сегодня, 25 июля, Поисково-спасательная служба Челябинской области.
На поиск пропавших бросили силы полиции, администрации лагеря и Миасского отряда областной ПСС.
Мальчики ушли из лагеря около 14:00 накануне, 24 июля. Найти смелых беглецов удалось только ночью.
«Детей нашли на улице Малышева в Миассе и передали родственникам», — сообщили в Поисково-спасательной службе региона.
Видео: Поисково-спасательная служба Челябинской области