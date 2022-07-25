Двое детей сбежали из лагеря под Миассом

Спасатели нашли мальчиков в городе

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Двое школьников, девяти и десяти лет, убежали из детского лагеря под Миассом, сообщает сегодня, 25 июля, Поисково-спасательная служба Челябинской области.

На поиск пропавших бросили силы полиции, администрации лагеря и Миасского отряда областной ПСС.

Мальчики ушли из лагеря около 14:00 накануне, 24 июля. Найти смелых беглецов удалось только ночью.

«Детей нашли на улице Малышева в Миассе и передали родственникам», — сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Видео: Поисково-спасательная служба Челябинской области