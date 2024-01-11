Двое детей пострадали в ДТП на встречке в Копейске

Обстоятельства аварии устанавливаются

В Копейске проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали двое детей-пассажиров, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Сообщается, что авария произошла в среду, 10 января, в утреннее время в районе дома 43 по улице Мира.

«По предварительным данным, 76-летний водитель кроссовера Nissan X-Trail не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Getz под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП телесные повреждения получили несовершеннолетние пассажиры Hyundai 15 и 8 лет», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о важности соблюдать безопасную скорость в зимний период — такую, которая позволит избежать ДТП при внезапно изменившейся ситуации на дороге.