Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Магнитогорске

Ребятам назначено амбулаторное лечение

Сразу два ДТП с пострадавшими произошло в Магнитогорске. Под колесами машин пострадали 8-летний и 16-летний местные жители, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла в районе дома № 22 по улице Сталеваров. 20-летний водитель «Лады», двигаясь в жилой зоне, сбил восьмилетнего ребенка. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Еще одна авария произошла на улице Маяковского. Неустановленный водитель сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по «зебре», и скрылся. Пострадавшему также оказали необходимую помощь. Водителя разыскивают. Очевидцев ДТП просят предоставить в Госавтоинспекцию записи с видеорегистраторов.