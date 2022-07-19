Двое детей пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Златоусте

Горящее здание покинули 33 человека

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Сегодня, 19 июля, на 4-м этаже многоквартирного дома по улице Румянцева, 2 вспыхнул пожар, об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы. На место происшествия выехали 37 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Самостоятельно здание покинули 15 человек, пожарные вывели из опасной зоны еще 28 жильцов, в том числе 9 детей. Еще пятерых человек с 5-го этажа вывели по автолестнице.

«Одновременно провели боевое развертывание и приступили к тушению. Открытое горение ликвидировано. Погибших нет, после медицинского осмотра в лечебные учреждения госпитализированы три человека, в том числе двое детей. Они отравились продуктами горения», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Очевидцы рассказали корреспонденту Первого областного информагентства, что пострадавшим детям 8 месяцев и 2 года 8 месяцев. Третий пострадавший — пожилой мужчина. Причину пожара установят дознаватели.