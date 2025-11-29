После опрокидывания автобуса с детской футбольной командой в Агаповском округе госпитализированы двое детей и один взрослый, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
«Остальные участники аварии направлены на амбулаторное наблюдение»,— уточнили в ведомстве.
Авария произошла утром 29 ноября на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Водитель автобуса вез детскую футбольную команду на соревнования в Челябинск и не справился с управлением в условиях гололеда. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Всего в транспорте находилось 37 человек — это юные спортсмены, их тренера и родители, а также водитель.
По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.