Двое челябинцев вынесли из строительных магазинов инструменты на 20 тысяч рублей

Ранее мужчины уже были судимы за кражи

В Челябинске полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже строительных инструментов из магазинов. В их отношении возбуждены уголовные дела, челябинцам грозит до двух лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявление о краже электропилы поступило от представителя магазина, расположенного на Северо-Западе. Почти следом аналогичное обращение получили сотрудники отдела полиции «Ленинский» — представитель одного из магазинов строительных материалов сообщил, что неизвестные вынесли лобзик. Общая сумма ущерба составила около двадцати тысяч рублей.

Работая по заявлениям, полицейские задержали подозреваемых — ранее судимых за кражи имущества 38-летнего и 25-летнего мужчин. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Подозреваемым избрана мера принуждения в видео обязательства о явке.