Двое челябинцев угнали «ВАЗ», похитив аккумулятор из иномарки

Полицейские задержали подозреваемых

В Красноармейском районе полицейские задержали жителей Челябинска, которые угнали автомобиль. Оказалось, мужчины также причастны к краже. В их отношении возбуждены уголовные дела, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинцев на угнанном «ВАЗе» остановили сотрудники ГИБДД, увидев разбитое боковое окно транспорта. В ходе осмотра оказалось, что замок зажигая взломан. 31-летнего и 25-летнего мужчин доставили в отдел полиции, где выяснилось, что собственник машины уже обратился с заявлением к правоохранителям.

Работая над раскрытием угона, полицейские выяснили, что задержанные увидели припаркованный автомобиль в одном из дворов по улице Молодогвардейцев и решили его угнать. Разбив стекло, они попытались завести машину, соединив провода зажигания, однако у них ничего не вышло, поскольку в авто отсутствовал аккумулятор. Тогда они похитили его у стоящей рядом «Дэу Нексии», установили на «ВАЗ» и скрылись.

«По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. По факту кражи также возбуждено уголовное дело. 31-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Второй задержанный арестован на 10 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования»,— уточнили в ведомстве.

По завершении срока административного наказания 25-летнему также будет избрана мера пресечения.