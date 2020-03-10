Двое челябинцев угнали 10 иномарок на 10 миллионов

Подозреваемых заключили под стражу.

Послушать 00:00

В Челябинске при попытке угона машины задержали двух ранее судимых челябинцев 59 и 43 лет. Также была установлена их причастность к совершению еще ряда краж иномарок. Преступления они совершали на неохраняемых стоянках в ночное время.

Госномера они меняли и продавали авто по всей России и в соседние государства. В ходе обысков полицейские изъяли несколько автомобилей представительского класса с измененными номерами на общую сумму около десяти миллионов рублей.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.