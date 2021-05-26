Двое челябинцев с оружием похитили деньги из кассы алкомаркета

Возбуждено уголовное дело





Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Двое мужчин ворвались в алкомаркет на улице Каслинской в Челябинске. Один из нападавших угрожал продавцу пистолетом, другой в это время вытащил из кассы деньги. Возбуждено уголовное дело о разбое. Информацию об этом подтвердили в УМВД по городу.

Мужчины ворвались в магазин в масках, в руке одного из них был пистолет. Продавец, испугавшись, поднял руки и отошел назад. В это время второй злоумышленник перепрыгнул через прилавок и вытащил из кассы наличные деньги — всего шесть тысяч рублей.

«Пистолет и верхнюю одежду подозреваемые выбросили недалеко от места совершения преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.

Нападавшие задержаны, ими оказались ранее судимые челябинцы 1998 и 1999 годов рождения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.