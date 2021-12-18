Двое челябинцев расплачивались в магазинах поддельными купюрами

Сотрудники полиции задержали фальшивомонетчиков

В Челябинске полицейские задержали двух местных жителей, которые расплачивались в магазинах поддельными купюрами. Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили сегодня, 18 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что двое 22-летних челябинцев приобрели у неизвестных пятнадцать поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей каждая и расплачивались ими в магазинах. По месту жительства горожан полицейские в ходе обыска обнаружили три купюры с признаками подделки. Экспертиза показала, что деньги произведены не Госзнаком.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников незаконной деятельности злоумышленников. Законодательством Российской Федерации за совершенное противоправное деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напомнили гражданам, что при обнаружении поддельной купюры не следует пытаться избавиться от нее, в противном случае можно стать соучастником преступления. Лучшего всего сразу же обратиться в полицию.