Двое челябинцев пытались сбыть 200 тысяч пачек контрабандных сигарет

Полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию на сумму свыше 25 млн рублей

В совершении преступления подозреваются двое мужчин, 1996 и 1997 годов рождения. Злоумышленники арендовали бокс и хранили в нём нелегальный табак. При обыске правоохранители нашли 200 тысяч пачек немаркированной продукции на сумму свыше 25 миллионов рублей. Контрабандисты хотели сбыть товар по ценам ниже рыночных.

Оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД и Отдела полиции «Советский» челябинского УМВД пресекли попытку продажи товара. Нарушителей задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Благодаря деятельности полиции ежегодно сотни тысяч пачек с сигаретами сомнительного происхождения не доходят до своего потребителя.